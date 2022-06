Tra i tanti disagi che gli allenatori dovranno affrontare quest'estate, anche il fatto di dover disputare ben quattro giornate di Serie A col calciomercato ancora aperto. Un problema non da poco, come sottolinea anche Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni del Corriere dello Sport: "Non è una bella cosa. Non aiuta a portare equilibrio nella squadra, a concentrarsi durante la settimana perché nel frattempo le chiacchierare prima e dopo le partite vanno avanti a discapito della concentrazione. Bisognerà conviverci, come in tutte le cose bisogna prendere pro e contro di questo mondo. Di certo il mercato non facilita il lavoro di gruppo. In un mondo ideale non lo vorrei però c’è e bisogna conviverci".