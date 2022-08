La Lega Serie A ha comunicato di aver convocato un’assemblea dei rappresentanti dei club che si svolgerà in prima convocazione la prossima settimana, venerdì 2 settembre alle ore 08.30, e in eventuale seconda convocazione a partire dalle 10.30. All’ordine del giorno ci saranno l’approvazione del bilancio preventivo 2022/2023 (budget), oltre alle comunicazioni del presidente Lorenzo Casini e dell’amministratore delegato Luigi De Siervo. L’assemblea si terrà esclusivamente in videoconferenza. Si tratta della prima assemblea a oltre un mese di distanza dall’ultima, che si era tenuta verso la fine di luglio.