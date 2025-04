La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36esima giornata del campionato, quella che vedrà Inter e Napoli battagliare a distanza per lo scudetto. Le due sfide sono programmate entrambe per domenica 11 maggio, con la squadra di Simone Inzaghi che anticipa quella di Antonio Conte scendendo in campo sul campo del Torino alle 18. In seguito, alle 20.45, Giovanni Di Lorenzo e compagni ospitano il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la programmazione televisiva delle dieci partite:

Venerdì 9/05/2025 20.45 Milan-Bologna DAZN/SKY

Sabato 10/05/2025 15.00 Como-Cagliari DAZN

Sabato 10/05/2025 18.00 Lazio-Juventus DAZN

Sabato 10/05/2025 20.45 Empoli-Parma DAZN/SKY

Domenica 11/05/202512.30 Udinese-Monza DAZN

Domenica 11/05/2025 15.00 Hellas Verona-Lecce DAZN

Domenica 11/05/2025 18.00 Torino-Inter DAZN/SKY

Domenica 11/05/2025 20.45 Napoli-Genoa DAZN

Lunedì 12/05/2025 18.30 Venezia-Fiorentina DAZN

Lunedì 12/05/2025 20.45 Atalanta-Roma DAZN