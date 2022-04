Niente Mundalito per la Serie A durante i Mondiali 2022 in Qatar. L'assemblea della Lega Serie A ha preso atto oggi dell'impossibilità di organizzare il torneo, sia in Italia che all'estero, durante la prossima Coppa del Mondo. All'origine la poca disponibilità dei giocatori per i club, considerando tutti i calciatori che prenderanno parte alla competizione in Qatar e gli azzurri allo stage di novembre a Converciano.