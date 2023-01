Ennesima vittoria di corto muso per la Juventus che solo nei minuti finali riesce ad aver ragione di una buona Udinese. Partita equilibrata fino all’86’, quando Danilo sblocca la sfida: sugli sviluppi di un corner Paredes serve Chiesa, cross basso per il brasiliano che da pochi passi insacca in rete. Con questo risultato i bianconeri restano davanti all’Inter anche in questo turno, senza dover aspettare il risultato dell’U-Power Stadium.