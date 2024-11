Dopo quasi quattro anni, l'Inter tornerà a giocare una partita di Serie A di domenica, nello slot orario delle 15. I nerazzurri, infatti, come ufficializzato oggi dalla Lega Serie A, saranno di scena al Penzo di Venezia, alle 3 del pomeriggio del prossimo 12 gennaio. L'ultimo precedente cadde il 23 maggio 2021, all'epoca i nerazzurri sconfissero l'Udinese 5-1, a San Siro con Antonio Conte in panchina, prima di essere incoronati campioni d'Italia per la 19esima volta nella loro storia. Da quel giorno alla data della sfida con i lagunari, evidenzia Calcio e Finanza, saranno passati 1.330 giorni, pari a 133 giornate di campionato.