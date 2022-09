Se l'AIC ha assegnato il suo premio a Marko Arnautovic, Lega Serie A ha deciso di premiare come EA Sports Player Of The Month per il mese di settembre il difensore del Napoli Min-Jae Kim, che ha superato nel sondaggio dei tifosi indetto sul sito dedicato all'iniziativa elementi del calibro di Theo Hernandez, Rodrigo Becao, Mirah Demiral e Sergej Milinkovic-Savic. La premiazione del coreano ex Fenerbahçe avverrà domani pomeriggio, prima dell'incontro della squadra di Luciano Spalletti contro il Torino.