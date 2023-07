La Serie A Femminile ha un nuovo Title Partner: eBay. "Il marketplace globale, e FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, annunciano con orgoglio il proseguimento della partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica. Dopo il primo anno come Premium Partner del campionato, della Supercoppa e della Coppa Italia, eBay associa il suo nome al massimo campionato calcistico femminile italiano nella sua seconda stagione professionistica" come si legge nella nota diramata dalla Federazione.

"Annunciamo una collaborazione straordinaria per il mondo del calcio nel suo complesso - dice il presidente della FIGC, Gabriele Gravina - perché si fonda sulla condivisione di un percorso di valori e di formazione nonché sul riconoscimento del ruolo della donna nel nostro mondo che, dopo la sperimentazione dello scorso campionato, adesso assume una dimensione ancora più ampia. Anche grazie a eBay, questa sarà la stagione della definitiva consacrazione della Serie A femminile professionistica. Come FIGC, stiamo investendo risorse e professionalità che, sono sicuro, produrranno gli effetti auspicati. Il percorso di crescita culturale che interessa il nostro Paese va di pari passo con il consolidamento della Divisione e dei Club che operano in questo settore".

"Accogliamo con orgoglio eBay come nuovo Title Partner del campionato di Serie A Femminile. Dando seguito alla presenza al fianco del calcio femminile già nella passata stagione, ringraziamo eBay per aver scelto anche in questa stagione di condividere i valori della Divisione, dei nostri club e delle nostre calciatrici. Lo sviluppo del movimento nel suo complesso è un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso il gioco di squadra e sicuramente da oggi siamo una squadra più forte" ha concluso la Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti.