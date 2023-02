Il mese di gennaio 2023 è stato all’insegna del risparmio per la Serie A, con le big del nostro calcio che sono state praticamente immobili per gli affari in entrata. Ne risente l‘esborso economico complessivo del nostro campionato, quantificato secondo i dati di Transfermarkt in soli 31,22 milioni di euro,mai così basso dalla stagione 2003/04 quando era stato di 29,82, ma allora il calcio italiano veniva da una stagione internazionale, quella del 2002/03, dove aveva portato ben 3 squadre alle semifinali di Champions League. Sembra lontana anni luce la sessione invernale del 2020, quando si registrarono spese per ben 232,47 milioni di euro.