La Serie A pianifica già quello che sarà il calendario della prossima stagione, la prima con il nuovo sponsor Enilive ma soprattutto la prima col nuovo calendario internazionale che tra Champions League allargata e Mondiale per Club in estate si preannuncia più intasata che mai. Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, la Serie A avrebbe già studiato la data d’inizio del campionato: la prima giornata dovrebbe essere fissata nel weekend del 17-18 agosto 2024. Per quanto riguarda la Supercoppa italiana, il format dovrebbe essere ancora quello della Final Four e si disputerebbe in Arabia Saudita, ma questa volta nel mese di dicembre.