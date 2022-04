Un derby per lo scudetto, a distanza, prima di quello di Coppa Italia faccia a faccia. Per parlare di questi quattro giorni, fondamentali per il destino della stagione, La Repubblica ha intervistato Aldo Serena. "L’Inter ha qualcosa di più: ritmo, condizione, capacità di far girare palla e segnare. Il Milan si è inceppato in attacco, per fretta o ansia". Eppure per l'ex attaccante in Coppa sarà una sfida da "50 e 50. Il Milan nei grandi match ha quasi sempre fatto bene, ha sbagliato poco, può farcela". Diverso il discorso per lo scudetto. "Tre settimane fa avrei detto il Milan, ma il quadro è cambiato. Dopo la vittoria allo Stadium, il morale dell’Inter è alle stelle".