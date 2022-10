"Ho voluto raccontare la storia di un ragazzo di provincia catapultato in una vita che aveva solo sognato di vivere. Spero di aver messo dentro le emozioni di questo ragazzo che ha guardato sempre con sorpresa quello che gli stava capitando" ha detto l'ex Inter Aldo Serena a TMW Radio, dove racconta dell'autobiografia in uscita. "Colpi di testa ne ho fatti alcuni nella vita, anche degli azzardi. In campo uno importante l'ho fatto in un derby Inter-Milan del 1988, che significava troppo per i tifosi nerazzurri. Avevamo perso col Bayern Monaco e volevamo vincerlo. Abbiamo vinto quel derby con un mio gol e fu una svolta".