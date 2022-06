Serataccia per l'Italia di Roberto Mancini, annichilita a Moenchengladbach dalla Germania di Hansi Flick capace di imporsi con un perentorio 5-2. Gira tutto come peggio non potrebbe agli Azzurri, sotto dopo 11 minuti col gol di Joshua Kimmich e incapaci di uscire dalle tenaglie teutoniche. Nel recupero del primo tempo, Alessandro Bastoni atterra in area Jonas Hofmann causando un rigore trasformato da Ilkay Gundogan. Nella ripresa il monologo tedesco continua: Thomas Muller trova il 3-0 al 51esimo, poi Timo Werner maramaldeggia con una doppietta. L'Italia trova i punti della bandiera grazie a Wilfried Gnonto, lesto ad arrivare sulla respinta di Manuel Neuer sul tiro di Federico Dimarco; poco prima della fine, Alessandro Bastoni rimedia all'errore del primo tempo con il gol del definitivo 3-2