Da oggi, Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito semestrale alla Samp, ha deciso di sposare per un anno l'ambizioso progetto dei brianzoli alla loro prima, storica partecipazione in Serie A: "Una nuova sfida, emozionante e piena di fascino. Ringrazio il presidente Berlusconi, il dottor Galliani e tutta la dirigenza per l’opportunità. Forza Monza", ha scritto l'ex Sassuolo su Instagram.