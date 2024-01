Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', Leonardo Semplici ha inquadrato la lotta scudetto: "L’Inter in questo momento è la squadra da battere in Italia. Sicuramente ha anche l’organico più forte. Però bisogna stare attenti a questa Juventus che, partita dopo partita, è cresciuta in maniera esponenziale. E si nota. La Juventus sta acquisendo sempre più sicurezza in sé. E sono convinto che renderà la vita difficile a questa Inter. Nell’ultimo periodo anche Dusan Vlahovic sta dimostrando di poter fare quello che ci si aspettava da lui. E può diventare in futuro un alter ego di Lautaro Martinez".