Dopo i cori razzisti piovuti sulla testa di Akinsanmiro e la decisione di sostituirlo, Leonardo Semplici (tecnico della Sampdoria) spiega la sua decisione nel post-gara della sfida col Brescia.

“Dispiace per Akinsanmiro perché era il migliore in campo fino a quel momento, ma ho voluto toglierlo prima di essere magari espulso. Sono cose che non dovrebbero accadere: purtroppo in certi momenti le persone si dimenticano di essere umani. Akinsanmiro è un ragazzo d’oro, non è facile reagire nel giusto modo“.