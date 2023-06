Anche lui presente a Istanbul, dove ha partecipato al torneo delle stelle di questo pomeriggio, Clarence Seedorf ha espresso le sue sensazioni sulla finale di domani ai microfoni dell’emittente di Stato spagnola TVE: “Manchester City favorito? Lo può essere per le vittorie di quest’anno, ma parliamo di una finale e in una finale tanti aspetti contano. L’Inter ha la storia dalla sua, ha vinto la Champions diverse volte. Non si può pensare che sarà una partita facile per il City”.

Ma cosa deve fare l’Inter per frenare la squadra migliore del mondo? Di fronte a questa domanda, l’olandese replica: “Ma perché dite che il City è la migliore squadra del mondo? Sembra imbattibile, ma tante cose sembrano. Per dimostrarlo dovrà vincere la Champions e poi dimostrare di vincere il Mondiale per Club. Ovviamente è una squadra forte ma non si gioca sulla carta; il valore di una squadra si considera alla fine dell’anno per quello che si è ottenuto sul campo. Tanto rispetto per il City per quello che sta facendo, spero che domani possano dimostrare al mondo a che livello si trovano. Ma dall’altra parte ci sarà l’Inter, una squadra italiana; quindi, servirà attenzione”.