Si parla, inevitabilmente, del match winner di Inter-Porto, Romelu Lukaku, nello studio di Amazon Prime Video allestito a bordocampo a San Siro. Il belga, dopo la gara, si è avvicinato e ha abbracciato Clarence Seedorf, che per lui ha speso parole dolci: "Devo dire che è entrato abbastanza bene in campo, ora sa che deve fare la differenza quando viene chiamato in causa - le parole dell'ex Milan -. Gli ho fatto i complimenti e gli ho detto di continuare così.