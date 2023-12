La sfida tra Lazio e Inter è stato il match più visto della sedicesima giornata del campionato di Serie A: l'incontro vinto dagli uomini di Simone Inzaghi ha totalizzato quasi 1,5 milioni di spettatori.

Appena sopra la soglia simbolica del milioni di utenti c'è anche Genoa-Juventus. Le due partite erano entrambe in esclusiva su DAZN che in questa giornata ha raccolto 5.996.189 utenti, compreso il dato di Zona Gol, visto che si sono giocate in contemporanea Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo, entrambe alle 15 di domenica. Dato complessivo in leggero calo rispetto alla scorsa giornata, anche se nella scorsa giornata c’erano due big match come Juventus-Napoli e Atalanta-Milan, senza dimenticare Roma-Fiorentina.