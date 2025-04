Un gol che può cambiare la stagione. L’acrobazia di Riccardo Orsolini in pieno recupero costa all’Inter la sconfitta a Bologna e, visto il successo di misura del Napoli a Monza, l’aggancio in classifica per gli azzurri di Antonio Conte. Una giornata che modifica in maniera radicale gli equilibri scudetto, con le squadre praticamente appaiate anche in lavagna. Il bis tricolore dei nerazzurri, visto tra 1,28 e 1,37 dai betting analyst di 888sport e Planetwin365 solo sette giorni fa, ora sale tra 1,78 e 1,85, con il Napoli offerto a oltre quota 3 martedì scorso, ora crollato tra 1,90 e 2 volte la posta per gli esperti di Snai e bet365.

Con cinque giornate ancora da disputare tutto è veramente aperto, con ogni minuto di gioco – recupero compreso – che può cambiare l’andamento di un’intera stagione.