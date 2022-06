Intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti analizza i movimenti di mercato delle squadre di Serie A concentrandosi anche sull'Inter: "L'Inter se prende Bellanova, deve vendere Dumfries, se prendono Lukaku e Dybala è molto difficile che non ci siano 1-2 cessioni importanti - dice il giornalista -. Nel calcio ora è che uno entra e uno esce. Soprattutto oggi quando le società devono finire in utile. La Juve deve ancora muoversi, il Milan ha perso Ibra e Kessiè. E' un mercato che deve ancora cominciare".