Mario Sconcerti, nel suo fondo per il Corriere della Sera, s'è espresso sul momento dell'Inter in vista della sfida alla Roma, con un'analisi che coinvolge per intero le formazioni in lotta scudetto: Le sei squadre migliori, tenendo da parte per un momento Atalanta e Udinese, hanno tutte meno punti di un anno fa. Tanti punti meno. Il Milan 5, il Napoli 4, l’Inter 5, la Roma 1, la Juve 1 nonostante fosse un anno fa appena a metà classifica".