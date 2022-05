Mario Sconcerti, celebre firma del giornalismo italiano, ha parlato come ogni martedì ai microfoni di TMW Radio. Argomento caldo la cessione di Perisic al Tottenham: "Io credo si debba fare una considerazione generale: molte squadre hanno perso giocatori importanti: il Milan con Kessie, la Fiorentina probabilmente perderà Torreira e la Roma Mkhitaryan. Le squadre in questo momento sono indebolite, anche l’Inter. Ma questi club qualcosa faranno: non credo che l’Inter si affiderà solo a Gosens in quel ruolo, c’è anche Di Marco, anche se potrebbe essere spostato dietro in caso di partenza di Bastoni”.