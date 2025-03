Lutto nel mondo dello sport italiano. Si è spento oggi, all’età di 89 anni, il professor Riccardo Agabio, storico Presidente della Federginnastica, ex Vice Presidente Vicario del CONI nonché Reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012, in seguito alle dimissioni di Gianni Petrucci. Su indicazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa dello storico dirigente.