A seguito della segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, il Procuratore federale ha deferito Christian Diego Pastina, Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse - direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri.