L'Inter ha svolto un primo sondaggio per il difensore del Torino Perr Schuurs. Secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane centrale del Torino per la difesa della prossima stagione. L'ex giocatore dell'Ajax ha però stuzzicato l'interesse di diverse big europee: già questa estate, il Toro potrebbe ricevere offerte importanti per il suo giocatore che bene ha figurato sin qui in questo campionato.