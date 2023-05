Perr Schuurs, difensore del Torino recentemente avvistato a San Siro per la semifinale di Champions League tra Inter e Milan, si è concesso ai microfoni di TMW a margine di un evento organizzato nel centro commerciale Settimo Cielo di Settimo Torinese, respingendo i rumors di mercato. "Adesso per me il focus è sul Toro e sulle ultime partite. Saranno importanti per il Torino e per me - le sue parole -. Sono andato a Milano per vedere la Champions, non per altro. Il focus è solo sul Toro e sul campionato da finire".