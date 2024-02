Quello scatto d'orgoglio dopo l'iniziale svantaggio. Il Sassuolo passa in vantaggio con Racic e poi sparisce dal campo, così il Napoli ne cala sei, umiliando la truppa di Bigica. Il cambio di guida non pare aver sortito gli effetti sperati, nemmeno sul piano dell'atteggiamento. Tripletta di Osimhen, Kvara ne fa due, segna anche Rrhamani (la rete del pari). Sorride Calzona dopo il pari amaro in terra sarda contro il Cagliari.