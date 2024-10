Nel corso del briefing con la stampa, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del Milan in cui è stato approvato il bilancio della stagione 2023/24, il presidente Paolo Scaroni ha risposto anche all'inevitabile domanda sul dossier stadio: "L'Agenzia delle Entrate valuta San Siro sui 200 milioni di euro? Non mi metto a fare calcoli economici su ipotesi, non si tratta di un assegno da 200 milioni da dare, è un tema complesso - le sue parole riportate da MilaNews.it -. C'è un tunnel da costruire... Il tema è complicato. Finché noi e l'Inter non abbiamo un quadro completo, è difficile avanzare. Il progetto San Donato resta al centro della nostra strategia, è un tema importantissimo. Tre o quattro mesi fa davamo tutti San Siro per morto per una impossibilità di far fronte al tema secondo anello; ora questo tema l'abbiamo dietro di noi, ora possiamo guardare avanti. Ma non vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi. Una volta finita questa analisi dovremmo fare quattro conti. Si immagini un percorso ancora lungo. Su San Siro ho ancora le ossa rotte da 5 anni di tentativi, mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione. San Donato resta l'opzione al centro per il nostro stadio".