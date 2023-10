Marco Materazzi è intervenuto ai microfoni di Sportitalia sullo scandalo delle scommesse illegali che sta travolgendo il sistema italiano: "Così giovani è un peccato, sono forti e sicuramente se c'è una dipendenza e una malattia va curata. Quando vieni timbrato, è accaduto anche a me per altri aspetti, è difficile toglierti l'etichetta. Mi auguro che possano dimostrare sul campo di essere ottimi giocatori e campioni. Nella vita si può sempre avere una seconda chance. Devono capire la fortuna che stanno buttando via...".