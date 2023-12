Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, il difensore dell'Atalanta, entrato più volte nei radar di mercato dell'Inter, Giorgio Scalvini ha parlato di alcuni giocatori che lo hanno ispirato snobbando l'ex atalantino, oggi con il 95 sulle spalle nerazzurre... ma a Milano: "Bastoni? No, mi sono sempre ispirato a Thiago Silva. Mi ricordo quando giocava qua in Italia al Milan: ero ancora piccolo, ma guardavo già molto calcio. Mi ricordo infatti di lui: mi piaceva molto come difensore, mi piaceva la sua presenza in campo. Magari in quei tratti dove non ci assomigliamo, devo cercare di rubare qualcosa da lui come la sua leadership, la sua presenza e la sua personalità".