Beppe Savoldi, vecchia gloria del Bologna, incorona Santiago Castro. "È un Lautaro Martinez come caratteristiche. Segna, ma lotta e si sa muovere su tutto il fronte offensivo. Castro assomiglia molto al Toro ed è già sulla buona strada per seguirne le orme", afferma a Tuttosport.

Un'investitura da parte di Savoldi anche per Beukema, centrale degli emiliani. "In rossoblù ha fatto grandi cose. Certamente qui non ci sono le pressioni dei top club. Bologna è una piazza che ti sostiene, coccola e aiuta durante la stagione, ma al centrale olandese le potenzialità comunque non mancano. Non deve però avere fretta".