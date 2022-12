Dopo gli esperimenti su Facebook e Recast, l'Inter torna a giocare in tv: giovedì 29 dicembre, alle ore 17, infatti, l'amichevole tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Sassuolo verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 202); sarà possibile, inoltre, seguire il match tramite Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

Su Inter TV, invece, i tifosi potranno collegarsi per gli aggiornamenti del pre-partita, con le ultime dal dal Mapei Stadium, e le interviste a caldo dopo il triplice fischio.