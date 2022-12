A seguito del Tavolo Tecnico svoltosi ieri relativamente all'amichevole Sassuolo-Inter, il club neroverde, visto il numero di biglietti venduti nel settore Tribuna Nord e Tribuna Sud, fa sapere che saranno esclusivamente aperti i settori di Tribuna Est ed Ovest. Gli acquirenti dei tagliandi di Tribuna Sud potranno accedere in Tribuna Est dal gate 7, mentre gli acquirenti dei tagliandi di Tribuna Nord potranno accedere, sempre in Tribuna Est, dal gate n. 8.

"Ricordiamo che in occasione della partita amichevole verranno raccolti i fondi per l’acquisto di un isteroscopio per l’ospedale di Sassuolo, strumento finalizzato a diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche femminili. Nella giornata di domani i biglietti saranno acquistabili presso i botteghini del Mapei Stadium, botteghini che apriranno al pubblico alle ore 15.00. L’apertura del Mapei Stadium è prevista per le ore 15.30", si legge sul sito del club neroverde.