Domenico Berardi e Gregoire Defrel rischiano seriamente di saltare la sfida di campionato contro l'Inter, in calendario per l'8 ottobre e valida per la nona giornata di campionato. Il Sassuolo ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dei due attaccanti con una nota ufficiale: Berardi ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, mentre gli esami a cui si è sottoposto Defrel "hanno evidenziato la frattura della base del V° metatarso del piede destro. L’atleta sarà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura a Cesena dal Prof. Francesco Lijoi domani, mercoledì 7 settembre. Defrel sarà accompagnato dal Medico Sociale del Sassuolo Calcio, Dott. Riccardo Saporiti".