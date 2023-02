L'attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri guidava la Juventus nel periodo in cui il club trovò l’accordo per la cosiddetta “manovra stipendi” che ora è sotto indagine. Nella conferenza stampa successiva al match di Coppa Italia vinto dai bianconeri, Sarri ha anche rilasciato una battuta in merito ai fatti: "Io non ero nel CdA.