Autentico flagello dell'Inter negli anni Ottanta, l'ex bomber del Real Madrid Carlos Alonso Santillana ha analizzato quella che è stata la prestazione dei nerazzurri e del Barcellona a margine del Desafio Nacex: "Il Barça ha commesso alcuni errori difensivi che non sono soliti commettere. E quando succede in Europa alla fine vieni castigato. L'Inter, con Lautaro Martinez e gli altri che ha in avanti, che sono giocatori molto pericolosi, potevano vincere la partita. Non è andata così, ma quasi".