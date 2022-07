Alexis Sanchez è chiamato nei prossimi giorni a sciogliere gli ultimi dubbi sul suo futuro. L'attaccante dell'Inter è stato accostato sul mercato anche al Barcellona, club dove il cileno ha già giocato per tre stagioni dal 2011 al 2014.

L'ex compagno di squadra e capitano blaugrana, Carles Puyol, ha parlato di lui in una conferenza stampa in Cile: "È uno dei giocatori con più talento con cui abbia mai giocato. Con lavoro, disciplina, sono convinto possa dare un grande rendimento. Non dipende da me, però mi piacerebbe se Alexis tornasse a giocare nel Barcellona".