L'Inter comunica che, a seguito di una rimodulazione della capienza consentita sul prato di San Siro, sono in vendita nuovi biglietti per assistere alla finale di Champions League allo stadio Giuseppe Meazza. I tagliandi a disposizione saranno esclusivamente per la sezione parterre e saranno in vendita al prezzo di 20 euro sul sito di VivaTicket (QUI IL LINK).