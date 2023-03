Per convincere il Milan, sempre più intenzionato a puntare su La Maura per il suo nuovo impianto, che lo stadio condiviso con l'Inter è ancora l'opzione più veloce rispetto a ricorsi assicurati sull'area del parco Sud, secondo il quotidiano Il Giornale il Comune di Milano studia la via per avere dai Beni culturali un parere anticipato sul vincolo che potrebbe scattare sul secondo anello del Meazza nel 2025, quando compirà 70 anni. Secondo il capogruppo PD Filippo Barberis, evitare di perdere un investimento da 1,3 miliardi sul quartiere "serve che insieme a Governo e sovrintendenza si abbia chiarezza sul vincolo prima del 2025, il Meazza nei prossimi anni non subirà modifiche.