Non solo l'ennesimo tutto esaurito di questa stagione: la partita di questa sera tra Inter e Juventus farà registrare anche la presenza di numerosi ospiti e tifosi vip sugli spalti di San Siro. Come riferisce Tuttosport, sono attesi tra gli altri anch i pallavolisti Yuri Romanò e Alessandro Michieletto e le modelle Eleonora Incardona e Ginevra Mavilla, otre ad alcune leggende del mondo nerazzurro come Esteban Cambiasso, Giuseppe Baresi, Evaristo Beccalossi, Francesco Colonnese e Walter Zenga.