In attesa del fischio d'inizio di una delle euro-gare più emozionanti della storia recente dell'Inter, se non altro per i ricordi che la sfida di stasera a San Siro rievocherà, il Meazza si tinge di nerazzurro e s'appresta ad ospitare il match d'esordio in Champions per la stagione 2022/23 contro i campioni di Germania del Bayern Monaco. Come si poteva ipotizzare, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con la prima maglia come si può scorgere dai frame pubblicati dal club meneghino tramite social.