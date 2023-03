Oggi, 23 marzo 2023, Walter Samuel spegne 45 candeline sulla sua torta di compleanno. Una ricorrenza celebrata, ovviamente, anche dall'Inter, club in cui è diventato una leggenda soprattutto grazie al Triplete vinto nel 2010: "Il suo obiettivo era uno: non lasciare mai un centimetro agli avversari, mai - l'incipit del messaggio di auguri per l'argentino -. Walter Samuel festeggia oggi 45 anni. "The Wall" è stato uno dei difensori più talentuosi della storia nerazzurra.