Spuntano nomi nuovi per il futuro della Sampdoria. Tra questi, c'è anche di quello di una vecchia conoscenza tra i rumors dei mesi passati legati al possibile cambio di proprietà dell'Inter: secondo il quotidiano Il Secolo XIX, ad interessarsi al club doriano sarebbero ora arrivati i fratelli Jorge e Josè Mas Santos, già azionisti dell’Inter Miami. Con loro, sarebbe pronto a entrare in ballo il fondo Ares, nella figura di Jim Miller: Ares, ad inizio del 2021, era inserito nel lotto dei nomi di fondi interessati a rilevare quote societarie dell'Inter. I Mas Santos e Miller sono entrambi insieme nella cordata che ha rilevato il Saragozza.