Su Candreva: "La mattonella di Candreva è quella lì, è il suo istinto naturale e ha tutte le possibilità per rendere al meglio. Audero era uscito per infortunio, poi si è rimesso a lavorare, l'ho fatto rientrare a Venezia ritenendo che potesse essere la sua partita. Senza nulla togliere a Falcone che quando ha giocato ha fatto molto bene. Ho due portieri affidabili".

A DAZN Giampaolo ha poi aggiunto: "Non possiamo fare calcoli. La settimana scorsa ho detto che la quota salvezza non la conosco e che ci serviva ancora qualche punto. Ne abbiamo altre due a disposizione e dobbiamo fare qualche punto, questo sì. Non so quanti, ma dobbiamo cercare di fare il massimo"