L'episodio di razzismo che ha coinvolto Ebenezer Akinsanmiro durante la partita tra Brescia e Sampdoria (dove è in prestito dall'Inter) spinge il club blucerchiato ad una importante iniziativa per il weekend di Serie B in arrivo. Questa sera, nel match contro il Cesena, i giocatori della Samp scenderanno in campo indossando una maglia speciale in cui dominerà la scritta Union Creates Strength.

IL COMUNICATO:

"CS. Unione Calcio Sampdoria ma anche Union Creates Strength. L’unione crea la forza. E con l’unione e la forza si lotta tutti contro il razzismo. Senza se e senza ma. Per questo motivo, domani sera (questa sera, ndr), venerdì, i blucerchiati scenderanno in campo nella sfida casalinga con il Cesena con una maglia davvero speciale. Sul petto delle t-shirt da gara comparirà infatti il claim Union Creates Strength, coniato dal club in seguito al riprovevole episodio di razzismo avvenuto a Brescia nello scorso turno di campionato. Una prima azione concreta per mantenere alta l’attenzione su una tematica tanto importante e per promuovere, come sempre dal 1946 ad oggi, i valori di rispetto e tolleranza che fanno parte a pieno titolo della nostra storia blucerchiata".