In un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il difensore della Sampdoria Bruno Amione, titolare nell'ultimo match di campionato contro l'Inter, ha parlato di sé e delle emozioni vissute al Meazza sabato scorso: "I miei modelli sono Walter Samuel e Christian Romero. A San Siro contro l’Inter ho rivissuto tutta la strada che ho fatto per arrivare qui dall’Argentina. E poi è stato bello lottare contro Romelu Lukaku: lo vedevo in tv e ora l’ho affrontato in campo”.