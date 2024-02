Alla vigilia della delicata trasferta di Cosenza, Andrea Pirlo ha presentato la sfida in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti che, tra le altre cose, gli hanno chiesto lumi sulla possibilità di vedere Agustin Alvarez impiegato come prima punta: "Ha caratteristiche diverse rispetto a De Luca - le parole del tecnico dei blucerchiati -. Non è un giocatore di gamba che possa allungare la difesa, è un giocatore più di raccordo come Esposito. In certi momenti vanno bene giocatori così ma in altri va bene metterne uno con più forza e più gamba per poter attaccare la profondità».