"Ho vissuto giorni particolari, un mix di emozioni forti ma mister e società mi hanno manifestato una forte, e decisiva, fiducia. Sabato mattina ero pronto ad accettare la cessione al Pisa, ma poi finché non firmi tutto può succedere e questo finale è stato inaspettato. Per primo mi ha chiamato il capitano, Quagliarella. Per me essere alla Samp è un grande orgoglio, voglio sfruttare al massimo questa occasione". Sono le parole di Manuel De Luca, che si racconta al Secolo XIX, dove torna anche sul suo passato nerazzurro.