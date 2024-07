Seconda vittoria consecutiva in preseason per la Sampdoria di Andrea Pirlo che, dopo aver battuto 4-2 il Magdeburg, ha piegato 2-1 il Carl Zeiss Jena grazie ai gol segnati da Coda e Venuti nel primo tempo, giocato per intero da Ebenezer Akinsanmiro, alla sua terza presenza in blucerchiato dopo aver salutato l'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'autogol di Zeqiraj, al 22' della ripresa, ha fissato definitivamente il risultato.